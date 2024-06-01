Ритуальний чоловічий танець «Сербен» додали до нематеріальної культурної спадщини України

Традиція виконання ритуального чоловічого танцю «Сербен» у селі Чортовець увійшла до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомило Міністерство культури.

Такий танець виконують у селі Чортовець Городенківського району Івано-Франківської області. Ще традиція поширена в передмісті Праги (Чехія), Парижу (Франція), у Португалії та Польщі — там проживають уродженці села.

Міністерство культури України

Танець тісно пов’язаний з обрядовістю Великодня або Провідної неділі. Раніше він був пов’язаний з приходом весни. Техніка виконання танцю перегукується з відомим «кривим танцем», а з прийняттям християнства «Сербен» почали виконувати на Великдень.

Міністерство культури України

Танець виконують чоловіки різного віку, хоч є й жіночі ролі. Наприклад, жінки виконують словесний гаївковий супровід і таким чином завдають ритм танцю.

Танець передбачає ритуальний обхід храмів села — місцеві кажуть, що «йдуть сербена». Самому танцеві передують запалення ритуальних вогнищ на найбільших пагорбах села.

Міністерство культури України

Танець починає старший церковний брат. Він тримає в руках символ «старшинства» у «сербені» — топірець. За ним у вервицю танцю стає й священник Української греко-католицької церкви. Далі підходять інші чоловіки, юнаки та хлопчаки, вони запрошують усіх рідних і гостей і беруться за руки.

Танець триває кілька годин. «Сербен» неначе символізує магічне коло, яке охоронятиме село аж до наступного Великодня. З часом танець набув об’єднувального значення, адже поєднує він парафіян православного і греко-католицького храмів, а сам хід ритуального танцю передбачає почерговий обхід обох церков. Це сприяє міжконфесійній злагоді.