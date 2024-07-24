В Одесі чоловік не зупинив авто на вимогу ТЦК і травмував військового

Одеський обласний територіальний центр комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) повідомив про інцидент у Хаджибейському районі Одеси. Там чоловік не зупинив авто на вимогу ТЦК і травмував військового.

За даними установи, водій авто продовжив рух, попри законні вимоги групи оповіщення, яка складається з військовослужбовців ТЦК і поліцейських, показати документи. Через це травмований військовий, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП.

Потерпілий дав свідчення. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП, як пише пресслужба, контролює ситуацію і вважає таке ставлення до військових неприпустимим.

Місяць тому в Приморському районі Одеси стався схожий інцидент — водій провіз двох працівників військкомату на капоті автівки.

Як зараз повідомили в пресслужбі, чоловіку, який травмував своїм авто військовослужбовців ТЦК та СП, обрали апобіжний захід у вигляді двох місяців під вартою. Слідство триває.