В Одесі чоловік протягнув на капоті авто двох військовослужбовців ТЦК — його шукають

У Приморському районі Одеси водій провіз двох працівників військкомату на капоті автівки. Його розшукують.

Про це повідомив Одеський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Інцидент стався на одному з блокпостів. Постраждали двоє військовослужбовців, які виконували оповіщення громадян. Один з них отримав травму голови.

На відео, яке публікують у мережі, видно, як четверо чоловіків у військовій формі намагаються затримати автівку. На капоті машини — ще кілька людей у військовій формі. Автівка звертає на повороті та їде геть.

ТЦК контролює ситуацію та обіцяє притягнути порушника до відповідальності.