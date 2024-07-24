Глави МЗС України і Китаю провели переговори. Китайська сторона заявила, що Київ готовий до переговорів з Росією, Україна це пояснила

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм китайським колегою Ваном Ї в місті Гуанчжоу. Там вони понад три години вели перемовини.

Як повідомив Reuters представник української делегації, переговори Дмитра Кулеби та Вана Ї тривали довше, ніж планувалося, а розмова була «глибока й конкретна». Головною темою була агресія Росії проти України та можлива участь Китаю у врегулюванні війни.

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Перед перемовинами Кулеба заявив, що Україна прагне відновити справедливий мир і це також відповідає стратегічним інтересам Китаю, оскільки спровокована РФ війна вдарила по розвитку торгівлі між КНР та Європою. Міністр додав, що Україна стане членом ЄС, тож запропонував Вану Ї обговорювати відносини через призму майбутнього членства України та відносин з ЄС.

Офіційна заява МЗС Китаю

У Міністерстві закордонних справ Китаю за підсумками зустрічі заявили, що під час перемовин представники обох сторін наголосили на необхідності розвивати двосторонні відносини в довгостроковій перспективі та посилювати двосторонню співпрацю. Ван Ї заявив, що Китай купуватиме ще більше зерна в Україні та сприятиме міжнародній продовольчій безпеці.

Війну Ван Ї назвав «кризою». Китай бачить «ризики ескалації» і виступає за «політичне врегулювання». Ван Ї знову згадав про китайсько-бразильський «мирний план» і заявив, що Китай вважає, що «вирішення всіх конфліктів має зрештою повернутися за стіл переговорів».

За його словами, «як Україна, так і Росія останнім часом надсилали різною мірою сигнали про готовність до переговорів», і попри те що «умови та час ще не назріли», Китай готовий сприяти відновленню миру.

Наприкінці китайське МЗС заявило, що «Україна бажає і готова до діалогу та переговорів з Росією».

Офіційна заява МЗС України

Водночас МЗС України заявило, що Китаю довели наступну позицію: Україна буде готова на переговори з Росією на певному етапі, якщо РФ буде готова вести їх доброчесно. За словами Дмитра Кулеби, наразі Москва такої готовності не показує.

Українська сторона доносила Китаю, як глобальній силі, його важливу роль у вирішенні війни. Кулеба поінформував Вана Ї про результати Саміту миру в Швейцарії та розʼяснив логіку впровадження Української формули миру як шляху до справедливого завершення війни.