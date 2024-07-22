Голова МЗС України вперше їде в Китай. Головною темою буде агресія Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього тижня їде з офіційним візитом в Китай. Поїздка відбудеться 23—25 липня на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Центральною темою під час зустрічей і переговорів буде війна Росії проти України і роль Китаю у врегулюванні конфлікту.

«Під час зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру», — йдеться у повідомленні.

Це буде перша поїздка української делегації найвищого рівня до КНР від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.