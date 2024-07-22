Голова МЗС України вперше їде в Китай. Головною темою буде агресія Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього тижня їде з офіційним візитом в Китай. Поїздка відбудеться 23—25 липня на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
Центральною темою під час зустрічей і переговорів буде війна Росії проти України і роль Китаю у врегулюванні конфлікту.
«Під час зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру», — йдеться у повідомленні.
Це буде перша поїздка української делегації найвищого рівня до КНР від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- Китай від початку агресії Росії проти України декларує підтримку територіальної цілісності української держави, але не засуджує вторгнення і постійно закликає до переговорів та миру. При цьому КНР продає РФ компоненти для виготовлення зброї та допомагає обходити західні санкції.
- Китайська влада просуває свій власний план миру, який підтримує Москва. У ньому не прописана територіальна цілісність України, а КНР у ньому фактично пропонує заморозити лінію фронту на позиціях, які будуть існувати на момент ухвалення угоди про перемирʼя. У плані Пекіну не згадується основна вимога України — виведення російських військ з усієї території, включно з Кримом.
- Китай не брав участі у Саміті миру у Швейцарії, що розчарувало Україну. Китай вимагав присутності на саміті Росії, але цю ідею відкинули.