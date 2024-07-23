Голова МЗС України прибув до Китаю. Головна тема візиту — війна й усунення «конкуренції мирних планів»

Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прибула до Китаю на переговори. Офіційний візит триватиме два дні — з 23 по 25 липня.

Центральною темою зустрічей та переговорів буде війна Росії проти України й роль Китаю у врегулюванні конфлікту. Сторони обміняються позиціями та спробують відшукати шляхи припинення російської агресії. Делегація України, вочевидь, спонукатиме Китай до рішучих дій, оскільки він має вплив на РФ.

«Будуть переговори, розлогі, детальні. У центрі уваги одне питання — мир в Україні. Будемо говорити, будемо шукати точки дотику. Нам потрібно уникнути конкуренції мирних планів. Нам потрібно рухатися до справедливого сталого миру, і Китай може відіграти в цьому важливу роль», — повідомив Кулеба.

Він додав, що це перший візит міністра закордонних справ України до Китаю з початку великої війни та перший повноцінний двосторонній візит з 2012 року.