Голова МЗС України прибув до Китаю. Головна тема візиту — війна й усунення «конкуренції мирних планів»

Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прибула до Китаю на переговори. Офіційний візит триватиме два дні — з 23 по 25 липня.
Центральною темою зустрічей та переговорів буде війна Росії проти України й роль Китаю у врегулюванні конфлікту. Сторони обміняються позиціями та спробують відшукати шляхи припинення російської агресії. Делегація України, вочевидь, спонукатиме Китай до рішучих дій, оскільки він має вплив на РФ.
«Будуть переговори, розлогі, детальні. У центрі уваги одне питання — мир в Україні. Будемо говорити, будемо шукати точки дотику. Нам потрібно уникнути конкуренції мирних планів. Нам потрібно рухатися до справедливого сталого миру, і Китай може відіграти в цьому важливу роль», — повідомив Кулеба.
Він додав, що це перший візит міністра закордонних справ України до Китаю з початку великої війни та перший повноцінний двосторонній візит з 2012 року.
- Як раніше повідомлялося, українську делегацію запросив міністр закордонних справ КНР Ван Ї.
- Китай від початку агресії Росії проти України декларує підтримку територіальної цілісності української держави, але не засуджує вторгнення і постійно закликає до переговорів та миру. При цьому КНР продає РФ компоненти для виготовлення зброї та допомагає обходити західні санкції.
- Китайська влада просуває свій власний план миру, який підтримує Москва. У ньому не прописана територіальна цілісність України, а КНР фактично пропонує заморозити лінію фронту на позиціях, які будуть існувати на момент ухвалення угоди про перемирʼя. У плані Пекіну не згадується основна вимога України — виведення російських військ з усієї території, включно з Кримом.
- Китай не брав участі в Саміті миру у Швейцарії, що розчарувало Україну. Китай вимагав присутності на саміті Росії, але цю ідею відкинули.