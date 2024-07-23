Директорка Секретної служби США подала у відставку після того, як її агентство не змогло запобігти спробі замаху на Трампа

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку після широкого обурення в американському суспільстві тим, що її агентство не змогло запобігти спробі замаху на Дональда Трампа під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії.
Про це повідомляє CNBC.
Чітл оголосила про відставку наступного дня після того, як члени Комітету з питань нагляду Палати представників США розкритикували її на слуханнях щодо дій Секретної служби під час мітингу Трампа 13 липня, де на нього скоїли замах.
На цих слуханнях Чітл розкритикували й активно вимагали її звільнення зі служби. Тоді вона відмовилася піти у відставку, заявивши, що вона є найбільш кваліфікованою людиною, щоб очолювати агентство.
Однак уже сьогодні Чітл написала листа до співробітників Секретної служби, де повідомила про те, що йде з посади. Водночас вона взяла на себе відповідальність за те, що замах на експрезидента США не вдалося попередити.
«На тлі останніх подій я з важким серцем ухвалила складне рішення піти з посади вашого директора. Урочиста місія Секретної служби — захистити лідерів нашої країни та фінансову інфраструктуру. 13 липня ми не виконали цю місію», — написала Чітл у листі.
- 13 липня 2024 року на передвиборному мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у Дональда Трампа вистрілили щонайменше пʼять разів. Стрільцем був 20-річний Томас Крукс, який вів вогонь з гвинтівки AR-15. Трамп постраждав від однієї кулі — вона пробила йому верхню частину вуха. Від інших куль загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей були поранені. Крукса застрелили бійці Секретної служби.
- Стрільба по Трампу в Пенсильванії майже одразу порушила питання про помилки Секретної служби. За федеральним законом, Трампа як колишнього президента Секретна служба охороняє довічно. Як кандидата його мають охороняти посилено, але очевидці замаху казали, що бачили озброєного гвинтівкою чоловіка на даху неподалік мітингу, попереджали про це поліцію й охорону, але ті попередження проігнорували.