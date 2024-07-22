Чехія приєдналася до міжнародної Коаліції дронів для України

Чехія офіційно долучилась до міжнародної Коаліції дронів, яка забезпечує Збройні сили України безпілотниками.

Про це повідомило Міноборони Латвії. Ця країна разом із Великою Британією є лідерами цієї коаліції.

У повідомленні сказано, що Чехія приєдналася після того, як її делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час 75-го ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні, що відбувся 11 липня. Тепер у коаліції, окрім Латвії, Британії та Чехії — Австралія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Німеччина та Швеція. Чехія стала стала 16-м учасником.

Під час саміту НАТО у Вашингтоні країни-члени Коаліції дронів підписали меморандум про взаєморозуміння щодо координації співробітництва і розвитку безпілотних технологій в Україні. Це має також посилити обороноздатності членів Альянсу. У межах меморандуму союзники домовилися створити спільний фонд на €45 мільйонів і погодили плани поставок Україні одного мільйона FPV-дронів.