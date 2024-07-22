Латвія відправила Україні понад 500 дронів. Ймовірно, це друга партія з обіцяних 2 500 БпЛА

Латвія відправила Україні партію з понад 500 дронів.
«Вантаж з понад 500 безпілотників розпочинає свою подорож до України», — написав у Х латвійський міністр оборони Андріс Спрудс.
На початку липня Міноборони Латвії оголосило, що Україні передадуть понад 2 500 бойових дронів різних типів вартістю €4 млн. Усі ці БпЛА виготовили 7 латвійських компаній. Перша партія з 300 дронів надійшла за кілька днів після оголошення, а решта має прибувати протягом цього місяця. Спрудс деталі не уточнює, ймовірно, ці 500 дронів — друга партія.
- Як член коаліції безпілотників, Латвія постійно працює над відправкою дронів Україні відповідно до потреб армії та інвестує значні кошти в їхнє виробництво. Протягом цього року Латвія інвестує в Коаліцію безпілотників для України €20 мільйонів, з яких понад €10 мільйонів — на закупівлю дронів у латвійських компаній.
- Коаліція дронів для України стартувала 17 лютого 2024 року в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). Співлідерами ініціативи виступили Латвія і Велика Британія. Також до коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Канада і Нідерланди — загалом у коаліції вже 14 країн. Зараз зібрано понад €500 мільйонів на постачання безпілотників в Україну.