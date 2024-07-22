Латвія відправила Україні понад 500 дронів. Ймовірно, це друга партія з обіцяних 2 500 БпЛА

Латвія відправила Україні партію з понад 500 дронів.

«Вантаж з понад 500 безпілотників розпочинає свою подорож до України», — написав у Х латвійський міністр оборони Андріс Спрудс.

На початку липня Міноборони Латвії оголосило, що Україні передадуть понад 2 500 бойових дронів різних типів вартістю €4 млн. Усі ці БпЛА виготовили 7 латвійських компаній. Перша партія з 300 дронів надійшла за кілька днів після оголошення, а решта має прибувати протягом цього місяця. Спрудс деталі не уточнює, ймовірно, ці 500 дронів — друга партія.