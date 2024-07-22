Financial Times: Росія створює тіньовий флот для перевезення зрідженого газу, у цьому допомагають маловідомі компанії з ОАЕ

Росія ще в минулому році почала готуватися до нових санкцій і взялася за створення тіньового флоту для перевезення зрідженого природного газу (ЗПГ). Підозрілу активність помітили серед компаній з Об’єднаних Арабських Еміратів, які скупили в другому кварталі 2023 року понад 50 старих танкерів для перевезення ЗПГ.

Про це пише газета Financial Times, яка поспілкувалася з представниками судноплавної галузі та консалтинговими компаніями.

Танкери купували і продовжують купувати маловідомі компанії, про які раніше не було відомо нічого. Більшість цих фірм зареєстровані в ОАЕ, оскільки ця країна стала центром торгівлі російськими енергоносіями після початку війни РФ проти України та посилення санкцій. У консалтинговій компанії Windward заявили журналістам, що раніше, до другого кварталу 2023 року, масова скупка танкерів під ЗПГ була рідкістю.

В аналітичній компанії Kpler, яка відстежує морські вантажоперевезення, зазначають, що деякі з нещодавно придбаних танкерів тепер ходять маршрутами транспортування російського газу.

Один з найбільших судноплавних брокерів SSY вже помітив зростання цін на дешевші та старі судна для перевезення газу, які виводили з маршрутів через посилення екологічних норм. У SSY вважають, що ці судна можуть поповнювати тіньовий флот РФ.