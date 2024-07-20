В США заарештували чоловіка, який погрожував вбити Трампа й Венса

У Флориді заарештували чоловіка, який погрожував вбити кандидата в президенти США Дональда Трампа і сенатора й кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.
Про це повідомляє Associated Press.
Поліція міста Джупітер заарештувала Майкла Вайзмана за звинуваченням у письмових погрозах вбивством. Його вже взяли під варту й помістили у вʼязницю округу Палм-Біч.
Детективи заявили, що Вайзман неодноразово письмово погрожував у Facebook Трампу і Венсу. За словами поліції, погрози також стосувалися «заподіяння тілесних ушкоджень» членам сімей Трампа і Венса.
Джупітер розташований приблизно за 32 км на північ від будинку Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Біч.
- Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента.
- Трамп і Венс 15 липня офіційно стали кандидатами в президенти та віцепрезиденти від Республіканської партії.
- Демократів, як очікується, має представляти Джо Байден. Однак після невдалих дебатів з Трампом його все частіше закликають відмовитись від перегонів.