В США заарештували чоловіка, який погрожував вбити Трампа й Венса

У Флориді заарештували чоловіка, який погрожував вбити кандидата в президенти США Дональда Трампа і сенатора й кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.

Про це повідомляє Associated Press.

Поліція міста Джупітер заарештувала Майкла Вайзмана за звинуваченням у письмових погрозах вбивством. Його вже взяли під варту й помістили у вʼязницю округу Палм-Біч.

Детективи заявили, що Вайзман неодноразово письмово погрожував у Facebook Трампу і Венсу. За словами поліції, погрози також стосувалися «заподіяння тілесних ушкоджень» членам сімей Трампа і Венса.

Джупітер розташований приблизно за 32 км на північ від будинку Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Біч.