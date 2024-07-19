Орбан пообіцяв продовжити «мирну місію», попри критику з боку ЄС

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжить свою «мирну місію», попри критику з боку Європейського Союзу.

Про це пише Bloomberg.

Орбан зазначив, що й надалі повідомлятиме про свої зустрічі лише після того, як вони відбудуться — як це було у випадку з його неузгодженими поїздками до Росії та Китаю.

Він також сказав, що його миротворча місія потрібна для того, щоб війна не поширювалася далі.

На його думку, не потрібно розмовляти зі сторонами, а потрібно сказати їм, «що весь світ хоче миру, тому що ця війна шкодить усім» і що «світові держави чекають початку мирних переговорів».

На сайті Орбана також зʼявилися висновки щодо поїздок до Києва, Москви, Пекіну, а також зустрічі з президентом Туреччини та Дональдом Трампом. Їх він раніше розсилав лідерам і членам Євросоюзу. У висновках є такі пункти:

Найближчим часом гострота військового конфлікту радикально загостриться.

Воюючі сторони не почнуть шукати вихід з війни без суттєвого зовнішнього втручання.

Є три глобальних гравці, які здатні впливати на війну: ЄС, США та Китай. Також важливим регіональним гравцем є Туреччина.

Китай буде відігравати більш активну роль лише, якщо шанси на успіх його залучення «будуть близькими до певних». Наразі це не так.

США зайняті виборами, тому зараз Штати не буду міняти свою «провоєнну політику».

У кампанії Трампа зовнішня політика відіграє незначну роль, тому до виборів від нього не буде мирної ініціативи. Однак в разі перемоги він буде готовий негайно виступити мирним посередником ще до інавгурації.

У разі перемоги Трампа на ЄС ляже більший фінансовий тягар щодо допомоги Україні.

Орбан хоче, щоб ЄС працював на «зменшення напруженості» й створив умови для тимчасового припинення вогню чи початку мирних переговорів.

Також угорський премʼєр пропонує Євросоюзу:

почати переговори на високому рівні з Китаєм щодо наступної мирної конференції;

відновити прямі лінії дипломатичної комунікації з Росією;

провести «скоординований політичний наступ на Глобальний Південь, чию прихильність втратили через позицію щодо війни в Україні».

«Мирне турне» Орбана

2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.

Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». 8 липня Орбан в рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю.

У той же день Зеленський заявив, що не знав, що Орбан після Києва вирушить до Москви. Він зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни — таку роль можуть виконувати США, Китай і колективний ЄС, тобто сили, які здатні стримати Росію економічно і військовою міццю.

Керівництво Євросоюзу критикує Віктора Орбана за те, що він не узгоджував свої візити до Росії та Китаю, а тому не міг представляти там позицію ЄС.

Єврокомісія вже скасувала традиційний візит до Будапешту. Financial Times писала, що в ЄС обговорюють можливість взагалі позбавити Угорщину головування в блоці, але віцепрезидент Єврокомісії сказала, що цього зробити не можна.