Орбан пообіцяв продовжити «мирну місію», попри критику з боку ЄС

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжить свою «мирну місію», попри критику з боку Європейського Союзу.
Про це пише Bloomberg.
Орбан зазначив, що й надалі повідомлятиме про свої зустрічі лише після того, як вони відбудуться — як це було у випадку з його неузгодженими поїздками до Росії та Китаю.
Він також сказав, що його миротворча місія потрібна для того, щоб війна не поширювалася далі.
На його думку, не потрібно розмовляти зі сторонами, а потрібно сказати їм, «що весь світ хоче миру, тому що ця війна шкодить усім» і що «світові держави чекають початку мирних переговорів».
На сайті Орбана також зʼявилися висновки щодо поїздок до Києва, Москви, Пекіну, а також зустрічі з президентом Туреччини та Дональдом Трампом. Їх він раніше розсилав лідерам і членам Євросоюзу. У висновках є такі пункти:
- Найближчим часом гострота військового конфлікту радикально загостриться.
- Воюючі сторони не почнуть шукати вихід з війни без суттєвого зовнішнього втручання.
- Є три глобальних гравці, які здатні впливати на війну: ЄС, США та Китай. Також важливим регіональним гравцем є Туреччина.
- Китай буде відігравати більш активну роль лише, якщо шанси на успіх його залучення «будуть близькими до певних». Наразі це не так.
- США зайняті виборами, тому зараз Штати не буду міняти свою «провоєнну політику».
- У кампанії Трампа зовнішня політика відіграє незначну роль, тому до виборів від нього не буде мирної ініціативи. Однак в разі перемоги він буде готовий негайно виступити мирним посередником ще до інавгурації.
- У разі перемоги Трампа на ЄС ляже більший фінансовий тягар щодо допомоги Україні.
Орбан хоче, щоб ЄС працював на «зменшення напруженості» й створив умови для тимчасового припинення вогню чи початку мирних переговорів.
Також угорський премʼєр пропонує Євросоюзу:
- почати переговори на високому рівні з Китаєм щодо наступної мирної конференції;
- відновити прямі лінії дипломатичної комунікації з Росією;
- провести «скоординований політичний наступ на Глобальний Південь, чию прихильність втратили через позицію щодо війни в Україні».
«Мирне турне» Орбана
2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори з Володимиром Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.
Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». 8 липня Орбан в рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю.
У той же день Зеленський заявив, що не знав, що Орбан після Києва вирушить до Москви. Він зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни — таку роль можуть виконувати США, Китай і колективний ЄС, тобто сили, які здатні стримати Росію економічно і військовою міццю.
Керівництво Євросоюзу критикує Віктора Орбана за те, що він не узгоджував свої візити до Росії та Китаю, а тому не міг представляти там позицію ЄС.
Єврокомісія вже скасувала традиційний візит до Будапешту. Financial Times писала, що в ЄС обговорюють можливість взагалі позбавити Угорщину головування в блоці, але віцепрезидент Єврокомісії сказала, що цього зробити не можна.