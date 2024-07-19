Через масштабний технічний збій у світі скасували понад 1 100 авіарейсів. У CrowdStrike заявили, що виявили й усунули проблему

Через глобальний технічний збій у роботі Microsoft у всьому світі скасували понад 1,1 тисячі рейсів, і ця цифра продовжує зростати. В аеропортах колапс.
Про це повідомляють BBC і CNN.
Збій торкнувся не лише аеропортів — постраждали тисячі шкіл, банків, поштових сервісів, зокрема й української компанії «Нова Пошта», банку Sense Bank і мобільного оператору Vodafone.
Голова американської антивірусної компанії CrowdStrike Джордж Курц заявив, що проблему, яка спричинила масштабний технічний збій, «виявили, ізолювали й виправили».
За його словами, CrowdStrike активно працює з клієнтами, які постраждали від збою. Курц стверджує, що це не кібератака — інцидент спричинив дефект, який виявили в оновленні програмного забезпечення CrowdStrike для Windows.
CNN пише, що програмне забезпечення, імовірно, оновлювали без належного попереднього тестування.
Водночас користувачів іOS і Linux збій не зачепив узагалі, як і Росію, яка через санкції за війну проти України масово не використовує оновлений софт Microsoft.
Після масового технічного збою акції компанії Microsoft впали на понад 20%. CrowdStrike втратила $16 мільярдів ринкової вартості. Проте це свідчать попередні підрахунки аналітиків. Офіційно торги на біржі в США ще не розпочалися.
- Компанія CrowdStrike надає послуги з кібербезпеки. Один із її головних продуктів — це платформа CrowdStrike Falcon, яка виявляє потенційні загрози в кібербезпеці в реальному часі та створює «автоматичний захист» від атак. По суті це антивірус для корпоративних систем. Компанія продає свою платформу великим корпораціям, таким як Microsoft, державним установам у всьому світі, світовим банкам, енергетичним компаніям тощо.
- Масштабний збій у всьому світі почався вранці 19 липня за київським часом. Незвичайний каскад повідомлень про збої від США до Азії стався після того, як корпорація Microsoft повідомила про проблеми у своїх онлайн-сервісах, зокрема в онлайн-службах Azure і 365. Згодом виявилося, що вони виникли через оновлення програмного забезпечення CrowdStrike Falcon для операційних систем Windows.