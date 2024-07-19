Через масштабний технічний збій у світі скасували понад 1 100 авіарейсів. У CrowdStrike заявили, що виявили й усунули проблему

Через глобальний технічний збій у роботі Microsoft у всьому світі скасували понад 1,1 тисячі рейсів, і ця цифра продовжує зростати. В аеропортах колапс.

Про це повідомляють BBC і CNN.

Збій торкнувся не лише аеропортів — постраждали тисячі шкіл, банків, поштових сервісів, зокрема й української компанії «Нова Пошта», банку Sense Bank і мобільного оператору Vodafone.

Голова американської антивірусної компанії CrowdStrike Джордж Курц заявив, що проблему, яка спричинила масштабний технічний збій, «виявили, ізолювали й виправили».

За його словами, CrowdStrike активно працює з клієнтами, які постраждали від збою. Курц стверджує, що це не кібератака — інцидент спричинив дефект, який виявили в оновленні програмного забезпечення CrowdStrike для Windows.

CNN пише, що програмне забезпечення, імовірно, оновлювали без належного попереднього тестування.

Водночас користувачів іOS і Linux збій не зачепив узагалі, як і Росію, яка через санкції за війну проти України масово не використовує оновлений софт Microsoft.

Після масового технічного збою акції компанії Microsoft впали на понад 20%. CrowdStrike втратила $16 мільярдів ринкової вартості. Проте це свідчать попередні підрахунки аналітиків. Офіційно торги на біржі в США ще не розпочалися.