У всьому світі стався масштабний технічний збій у роботі сервісів. Причина — у Microsoft

У всьому світі — від США до Азії — спостерігається масштабний технічний збій у роботах сервісів, банків, бірж, авіакомпаній та IT-систем, який зачепив десятки країн.

Зокрема, про проблеми в роботі систем повідомили авіакомпанії United Airlines, Delta Airlines, American Airlines, Turkish Airlines, аеропорти Іспанії, Ірландії, Австралії та інших країн, а також Лондонська біржа. В Україні технічні проблеми виникли у логістичного оператора «Нова пошта», банку SenseBank і мобільного оператора Vodafone.

Видання Bloomberg пише, що незвичайний каскад збоїв стався після того, як корпорація Microsoft Corp. повідомила про збій у своїх онлайн-сервісах, зокрема в онлайн-службах Azure і 365. У Microsoft уже вивчають проблему.

Кілька видань повідомляють, що деякі проблеми повʼязані з програмним забезпеченням кібербезпеки CrowdStrike та його взаємодією з операційною системою Windows.