У роботі «Нової пошти», SenseBank і Vodafone стався збій

У роботі логістичної компанії «Нова пошта», банку SenseBank і мобільного оператора Vodafone стався збій.

У «Новій пошті» повідомили, що виникли проблеми з «деякими програмними оновленнями», що вплинуло на систему обслуговування клієнтів. Збій обіцяють усунути найближчим часом.

SenseBank тим часом повідомив про «технічні труднощі» в застосунку, через що в нього неможливо зайти. Не працюють відображення карток і рахунків, перекази та обмін валют, оплата послуг, покупка облігацій та автоцивілки, відкриття депозитів і кредитів, збірки та довідки. Банк працює над відновленням.

«Суспільне» з посиланням на клієнтів повідомляє, що у Vodafone проблеми з дзвінками. Офіційно компанія про проблеми поки що не повідомляла.