Німеччина прийняла на лікування дітей з «Охматдиту»

Німеччина евакуювала і госпіталізувала вісьмох дітей, які раніше лікувалися в «Охматдиті» в Києві.

Про це повідомили в МВС Німеччини.

Це діти віком від кількох місяців до 15 років, більшість — онкохворі. Дітей у Німеччині супроводжують їхні найближчі родичі.

«Ракетний обстріл дитячої клініки в Києві вкотре продемонстрував неймовірну нелюдяність, з якою Путін веде свою загарбницьку війну проти України. Саме тому ми продовжуємо гуманітарну підтримку України всіма силами», — наголосила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Загалом з березня 2022 року Німеччина евакуювала з України майже 1 150 важкопоранених і важкохворих цивільних і військових, які проходили лікування в німецьких клініках.

Раніше Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини оголосило про виділення українському уряду €10 мільйонів на реконструкцію дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.