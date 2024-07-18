«Схеми»: Родина ексзаступника секретаря РНБО Гладковського будує нову віллу на іспанському курорті

Родина оголошеного в розшук ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського зводить нову віллу в курортному регіоні Іспанії.
Про це йдеться в розслідування програми «Схеми» (проєкт «Радіо Свободи»).
Журналісти зʼясували, що іспанська фірма Bilderberg Consulting Financiero, якою володіє 28-річний Михайло Гладковський — один із синів Олега Гладковського — у квітні 2022 року придбала земельну ділянку в елітному поселенні La Zagaleta у провінції Малага на південному узбережжі Іспанії.
Про те, що Гладковський-старший має іншу віллу в цій провінції, журналісти розповідали ще у 2016 році. Нова ж ділянка — за 15 хвилин автомобілем, а її площа – 4 328 м².
Згідно з оголошеннями, ціна за ділянку аналогічної площі з проєктуванням вілли може сягати €2,5 мільйона. Плюс ще близько €4,5 мільйона може коштувати саме будівництво.
На супутникових знімках можна побачити, що нині на території тривають роботи зі зведення будівлі — видно будівельний кран і фундамент майбутнього маєтку. Ймовірно, це буде кількарівнева вілла. Судячи з фото супутника, будівельні роботи, найімовірніше, почалися там у червні 2022 року.
Джерелом коштів на земельну ділянку могла бути, в тому числі, позика Bilderberg Consulting Financiero від бізнесу, безпосередньо пов’язаного з родиною Гладковського, про яку йдеться у фінансовому звіті іспанської фірми. Це €2 мільйони, надані у 2022 році віденською компанією Bogdan Holding GmbH. Її власником через ланцюжок з двох інших фірм є сам Олег Гладковський. Він також вказував ці фірми у своїх деклараціях.
- У жовтні 2019 року Олег Гладковський отримав підозру в зловживанні владою. Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського на два місяці із заставою 10,6 мільйона гривень. Через два дні за нього внесли заставу члени сімʼї, після чого він вийшов на свободу. У травні 2020 року Гладковському збільшили суму інкримінованих збитків з 10,62 мільйона гривень до понад 17,44 мільйона.
- Уже в березні 2022 року суд змінив запобіжний захід на особисте зобовʼязання. Після цього Гладковський перестав зʼявлятися на судових засіданнях і, за інформацією НАБУ, виїхав за кордон. У квітні 2024 року Олега Гладковського оголосили в розшук.
- Його син Ігор, якому інкримінують розкрадання 13 мільйонів гривень і подальше відмивання коштів, теж за кордоном. У листопаді 2023 року ВАКС заочно заарештував Ігоря Гладковського.