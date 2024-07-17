Ексрозвідник Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора

Колишній розвідник Роман Червінський, який фігурує у справі про обстріл аеродрому на Кіровоградщині, вийшов зі слідчого ізолятора.
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на кореспондента з-під стін Кропивницького СІЗО.
Біля слідчого ізолятора Червінського зустріли адвокати, його дружина й учасники акцій на підтримку ексрозвідника.
Раніше повідомлялося, що лідер партії «Європейська солідарність», народний депутат Петро Порошенко у вівторок вніс за Червінського повну суму застави — 9 мільйонів гривень.
- Колишнього в. о. командира однієї з частин Сил спецоперацій Романа Червінського з квітня 2023 року звинувачують у неузгоджених з СБУ діях під час спецоперації з вербування російського пілота, який мав вкрасти літак. Слідство вважає, що через Червінського росіяни отримали дані про аеродром «Канатове» у Кропивницькому районі, а потім вдарили ракетами по ньому 23 липня 2022 року. Тоді загинув командир військової частини, 17 захисників були поранені, а два українські винищувачі знищені.
- Сам Червінський і частина депутатів «Євросолідарності» вважають звинувачення політично вмотивованими.
- 28 грудня 2023 року Роману Червінському повідомили про нову підозру. Слідство вважає, що чоловік намагався отримати $100 тисяч, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби.