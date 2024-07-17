Ексрозвідник Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора

Колишній розвідник Роман Червінський, який фігурує у справі про обстріл аеродрому на Кіровоградщині, вийшов зі слідчого ізолятора.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на кореспондента з-під стін Кропивницького СІЗО.

Біля слідчого ізолятора Червінського зустріли адвокати, його дружина й учасники акцій на підтримку ексрозвідника.

Раніше повідомлялося, що лідер партії «Європейська солідарність», народний депутат Петро Порошенко у вівторок вніс за Червінського повну суму застави — 9 мільйонів гривень.