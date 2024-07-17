Німеччина виділяє €10 мільйонів на відновлення «Охматдиту»

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділяє українському уряду €10 мільйонів на реконструкцію дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.

Про це повідомляє Rheinische Post.

Як зазначає видання, ці кошти разом із грошовою допомогою інших спонсорів і донорів спрямують на те, щоб лікарня запрацювала до зими.

«Знищення дитячої лікарні показує, наскільки безжально і по-звірськи Росія веде цю загарбницьку війну. Найбільше від цієї війни страждають діти. Ми не повинні погоджуватися і ми не погодимося з тим, що в Україні більше немає цього оздоровчого закладу для онкохворих дітей», — заявила міністерка економічного співробітництва й розвитку Німеччини Свенья Шульце.

Німецьке Мінрозвитку має тісні партнерські стосунки з дитячою лікарнею через німецько-українську співпрацю в галузі охорони здоровʼя.

«Ми запропонували українському уряду допомогти відбудувати лікарню, щоб діти могли швидко отримати термінове лікування», — продовжила міністерка.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Росія повністю зруйнувала понад 210 медичних закладів в Україні та серйозно пошкодила понад 1,6 тисячі. Він подякував за численні пропозиції допомоги від Німеччини.

«Дякую всім за це — це набагато більше, ніж абстрактні співчуття. Щоб подолати наслідки російського терору, ми маємо негайно почати відбудову. Німеччина знову надала нам конкретну допомогу. Із €10 мільйонами наші німецькі партнери ще раз продемонстрували лідерство», — заявив він.

За оцінками експертів, на реконструкцію «Охматдиту» знадобиться приблизно €113 мільйонів.