Кабмін виділяє 1,65 млрд грн на оновлення курсу «Захист України»

Кабінет міністрів виділяє 1,65 мільярда гривень на закупівлю сучасного обладнання для оновленого курсу «Захист України», який проходитимуть школярі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації, віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

«У містах створять навчальні осередки «Захисту України». Один буде на 5—10 шкіл чи на громаду. Якісно облаштований осередок означатиме, що діти з різних шкіл матимуть рівний доступ до якісного обладнання та зручного приміщення», — заявив Федоров.

Техніку для осередків закуплять через Prozorro Market. Йдеться про інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, симулятори управління дронами (до них входять дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання), навчальні тири й макети, аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети і т. ін.

Федоров пояснив, що в умовах технологічної війни діти мають уміти працювати з подібним обладнання ще зі школи, адже це основа безпечного майбутнього. Паралельно йде підготовка тренерами вчителів, які будуть викладати курс «Захист України».