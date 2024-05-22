Парламент ухвалив законопроєкт про вдосконалення початкової загальновійськової підготовки. Що він передбачає

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11092 щодо вдосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. За проголосували 297 парламентарів.

Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Зокрема, в законопроєкті пропонують замість допризовної підготовки запровадити початкову загальновійськову підготовку.

Крім того, проєкт закону пропонує скасувати розподіл у навчанні для хлопців і дівчат на предметі «Захист України». Тобто це дасть змогу хлопцям і дівчатам на рівних навчатися поводженню зі зброєю та тактичної медицини на «Захисті України».

Таку підготовку проводитимуть у старших класах шкіл, у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти.

Програми з предмета «Захист України» розроблятиме й затверджуватиме Міністерство освіти й науки України за погодженням з Міноборони.

У пояснювальній записці законопроєкту зазначають, що його метою є сприяння розвитку початкової загальновійськової підготовки як основи підготовки до національного спротиву.