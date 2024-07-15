Президентка Грузії через Конституційний суд вимагає скасувати закон про «іноагентів»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі подала позов до Конституційного суду з вимогою скасувати дію закону «Про прозорість іноземного впливу».

Про це заявив парламентський секретар президентки Георгій Мсхіладзе, передає грузинський «Перший канал».

Він зазначив, що це вперше президентка Грузії звертається до Конституційного суду з позовом.

«Зазначений закон є неконституційним. Він суперечить статті 78 Конституції Грузії. У позові також оскаржуються норми законодавства, які порушують низку основних прав, гарантованих Конституцією», — сказав Мсхіладзе.

У позові президентка вимагає призупинення дії закону про «іноагентів» та остаточного скасування його.

Народний захисник (омбудсмен) Грузії Леван Іоселіані також заявив про намір подати позов до Конституційного суду, щоб оскаржити закон, пише «Ехо Кавказу».

Що відбувається у Грузії з законом про «іноагентів»

Правляча партія «Грузинська мрія» 8 квітня 2024 року зареєструвала в парламенті проєкт про «іноземних агентів», а вже 14 травня парламент Грузії остаточно ухвалив цей законопроєкт, попри опір опозиції і масові протести з сутичками в столиці. Цей документ передбачає створення спеціального реєстру, в якому будуть вказані всі некомерційні юридичні особи та ЗМІ, які фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%. Вони мають публікувати річний фінансовий звіт — інакше отримають штрафи і перевірки.

США і Євросоюз засудили рішення парламенту. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США ж оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод.

6 червня США ввели візові санкції проти причетних до ухвалення закону про «іноагентів» і до розгону протестів у Грузії, а у липні відклали військові навчання з країною.

9 липня посол Європейського Союзу у Грузії Павло Герчинський повідомив про зупинення процесу вступу Грузії до ЄС.