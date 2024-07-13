У Нідерландах оштрафували компанію, яка допомагала Росії будувати Кримський міст

У Нідерландах оштрафували майже на €1,8 мільйона компанію Dieseko Group BV, яка брала участь у будівництві Керченського мосту до окупованого Росією Криму.

Про це повідомляють низка медіа та прокуратура Нідерландів.

Слідство встановило, що в період з 2015 по 2016 роки Dieseko Group BV продавала установки та комплектуючі до них для будівництва мосту і відправляла на об’єкт технічних фахівців. Постачальника будівельного обладнання звинуватили в порушенні торгових санкцій.

Компанія заплатила державі штраф €180 тисяч і була позбавлена незаконно отриманого прибутку в €1,6 млн.