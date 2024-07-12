Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримських татар у 1944 році

Нижня палата парламенту Польщі (Сейм) 12 липня ухвалила резолюцію, яка засуджує геноцид кримських татар у 1944 році з боку влади Радянського Союзу, що депортувала народ з Криму. Фактично Сейм визнав депортацію геноцидом кримськотатарського народу.

За резолюцію проголосували 414 депутатів польського парламенту, 16 виступили проти, двоє утрималися.

На засіданні Сейму були голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв. У Сеймі заявили, що ця резолюція не про історію і минуле, а про майбутнє. Тобто це рішення про визнання депортацію геноцидом, заявив голова Комісії із закордонних справ Польщі Павел Коваль.

Нардеп Микола Княжицький, який був у Сеймі, заявив, що це важливе рішення. Він додав, що проти цього виступили лише представники партії «Конфедерація», яка вважається антиукраїнською силою.