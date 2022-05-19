Парламент Канади одноголосно визнав геноцидом депортацію кримських татар

Відтепер 18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься як День памʼяті депортації кримських татар (Crimean Tatar Deportation (“Sürgünlik”) Memorial Day).

11 травня 1944 року Йосиф Сталін особисто підписав постанову Державного комітету оборони про організацію депортації кримських татар. Операція з примусового виселення під контролем органів НКВС розпочалася рано-вранці 18 травня. Під депортацію потрапили всі — діти, жінки, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Людей вантажними автомобілями відвозили до залізничних станцій. Звідти їх одразу або через два-три дні відправляли у віддалені райони Середньої Азії, Уралу та Сибіру.

Основна фраза операції з депортації завершилася увечері 20 травня. Із Криму на схід відправили майже 70 ешелонів. За кілька тижнів, проведених у дорозі, померло близько восьми тисяч людей, здебільшого це були старі та діти. Кримських татар, що залишилися, виселили під час депортації з півострова вірмен, греків і болгар наприкінці червня того ж року. Двісті тисяч людей — цеприблизна кількість депортованих кримських татар, за неофіційними даними їх було вдвічі більше.

Після депортації кримських татар на півострів за наказом Сталіна відправили переселенців, насамперед із російської глибинки — Курської, Воронезької, Бєлгородської областей, Поволжя та північних регіонів.

Кримським татарам забороняли повертатися на півострів до 1989 року. Депортацію кримських татар визнали геноцидом Україна, Латвія, Литва та Канада. А от росія, як правонаступниця СРСР, не провела жодного розслідування цього злочину і не виплатила жодних компенсацій.