На саміті у Вашингтоні схвалили Український договір. Він став частиною зобов’язань щодо довгострокової безпеки

На завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні лідери 24 країн-членів блоку ухвалили Український договір, який став частиною зобов’язань щодо довгострокової безпеки України.
Про це повідомив Офіс президента України.
Цей документ став доповненням до спільної декларації G7, погодженої рік тому на попередньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі. Під час ухвалення договору виступили президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський.
Фактично, Україна підписала єдину безпекову угод з країнами НАТО, ЄС та Японією. Підписанти зобовʼязуються підтримувати потреби України у сфері оборони та безпеки, надавати військову допомогу та допомоги з навчанням, допомагати розвитку Збройних сил України, а також у разі нападу Росії (якщо таке станеться вже після завершення поточних бойових дій) швидко виробити план і кроки для підтримки Києва.
Договір укладено для координації та прискорення колективних зусиль, спрямованих на задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки.
- 75-й ювілейний саміт НАТО проходив у Вашингтоні з 9 по 11 липня. Окрім членів Альянсу, на захід запросили міністрів закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників — очільники МЗС Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. На саміті присутня була й Україна.
- За підсумками саміту члени НАТО заявили про «конкретний» прогрес України в реформах. Блок назвав «незворотнім» приєднання України до Альянсу та запевнив у підтримці на шляху євроатлантичної інтеграції. Ухвалені на саміті рішення є «мостом» до членства України в блоці. Ніяких конкретних рамок щодо членства у підсумковій декларації немає.
- Також члени НАТО узгодили план допомоги Україні на €40 млрд у 2025 році — блок узяв на себе зобов’язання. Половину цієї суми покриють США, а решту — союзники. Гроші підуть на військову допомогу, супутні замовлення й товари, а також на навчання.
- Ще стало відомо, що в Україні зʼявиться старший представник НАТО. Він допоможе в роботі над реформами й необхідними для вступу змінами та звітуватиме про прогрес України в Брюссель, а також новому командуванню у Вісбадені (NSATU) — його створюють, щоб координувати поставки військової техніки Україні та підготовку українських військ.
- Крім того, декілька країн за підсумками саміту вирішили передати Україні додаткову ППО: дві батареї Patriot передадуть Німеччина й Румунія, одну — Нідерланди разом з партнерами, ще одну — Штати. Італія надасть систему SAMP-T. США й союзники передадуть у найближчі місяці NASAMS, HAWK, IRIS-T та Gepard.