На саміті у Вашингтоні схвалили Український договір. Він став частиною зобов’язань щодо довгострокової безпеки

На завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні лідери 24 країн-членів блоку ухвалили Український договір, який став частиною зобов’язань щодо довгострокової безпеки України.

Про це повідомив Офіс президента України.

Цей документ став доповненням до спільної декларації G7, погодженої рік тому на попередньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі. Під час ухвалення договору виступили президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський.

Фактично, Україна підписала єдину безпекову угод з країнами НАТО, ЄС та Японією. Підписанти зобовʼязуються підтримувати потреби України у сфері оборони та безпеки, надавати військову допомогу та допомоги з навчанням, допомагати розвитку Збройних сил України, а також у разі нападу Росії (якщо таке станеться вже після завершення поточних бойових дій) швидко виробити план і кроки для підтримки Києва.

Договір укладено для координації та прискорення колективних зусиль, спрямованих на задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки.