«Обговорили способи досягнення миру». Орбан зустрівся з Трампом після візиту до Росії та КНР

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом в його резиденції «Мар-а-Лаго». Вони обговорили «способи досягнення миру».

Орбан виклав у соцмережу Х фото з Трампом і підписав його «Мирна місія 5.0». Аналогічний підпис він зробив під час свого візиту до Пекіну, де разом із главою КНР обговорив війну РФ проти України та її «мирне врегулювання».

«Для мене було честю зустрітися з президентом Дональдом Трампом у «Мар-а-Лаго» сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він збирається вирішити цю проблему!» — написав Орбан.

Дональд Трамп подякував премʼєру Угорщини за зустріч у своїй соцмережі TruthSocial.

«Мир має настати якомога швидше. Занадто багато людей загинули у війні, яка не повинна була початися!» — написав Трамп.

Деталей зустрічі не розкривають. Але Орбан і Трамп — давні союзники. У березні 2024 року вони зустрілися — тоді Орбан закликав Трампа знову стати президентом, щоб «відновити мир». Напередодні видання Bloomberg писало, що нова зустріч може посилити побоювання, що Орбан працює «посередником» між Путіним і Трампом, хоч вона, імовірно, була більш неформальною.

«Мирне турне» Орбана

2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори із Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.

Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви та зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». Сам Орбан назвав свою поїздку «мирною місією».

А вже 8 липня Орбан у рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю. Того ж дня Зеленський заявив, що не знав, що Орбан після Києва вирушить до Москви. Він зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни — таку роль можуть виконувати США, Китай і колективний ЄС, тобто сили, які здатні стримати Росію економічно і військовою міццю.