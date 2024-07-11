В Японії ухвалили постанову, що закликає жителів сміятися бодай раз на день

У японській префектурі Ямаґата ухвалили постанову, що закликає мешканців сміятися хоча б раз на день — для зміцнення здоровʼя.

Про це пише японська газета The Asahi Shimbun.

Постанову ухвалили 5 липня — її просувала Ліберально-демократична партія Японії. Автори посилалися на дослідження медичного факультету Універсистету Ямаґати, яке показало, що люди, які часто сміються, мають нижчий ризик ранньої смерті.

Тож мешканців префектури Ямаґата закликають сміятися щонайменше раз на день для зміцнення фізичного і психологічного здоровʼя. А роботодавці, своєю чергою, мають створювати «атмосферу, наповнену сміхом» на робочих місцях.

Місцевий парламент також оголосив восьмий день кожного місяця днем для зміцнення здоровʼя за допомогою сміху.

Постанову розкритикували деякі депутати. Зокрема, Сатору Ішіґуро заявив, що не можна обмежувати права тих, кому важко сміятися через хворобу або з інших причин. А комуніст Тору Секі наголосив, що право сміятися чи не сміятися — це одне з основних прав людини, гарантованих Конституцією.