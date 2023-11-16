ВООЗ оголосила самотність глобальною загрозою для здоровʼя

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) назвала самотність глобальною загрозою для здоровʼя. Її вплив еквівалентний викурюванню 15 сигарет на день.
Про це пише The Guardian.
Проблема самотності загострилася через пандемію COVID-19. Карантин зупинив економічну та соціальну активність людей, тому рівень самотності підвищився.
ВООЗ створила міжнародну комісію з проблеми самотності. Її очолили генеральний хірург США Вівек Мурті та дипломатка Африканського Союзу з питань молоді Чідо Мпемба. Шкоду від самотності вважають більшою, ніж від ожиріння та малорухливого способу життя.
- ВООЗ визнала хворобою ігрову залежність. Новий класифікатор хвороб набув чинності у 2022 році. У ньому ігровий розлад характеризується як «стійка або повторювана «ігрова поведінка», яка спричинює значне порушення у особистісних, сімейних, соціальних, освітніх, професійних або інших важливих сферах функціонування».