Влада шведського Лулео запустила кампанію з боротьби із самотністю — людей заохочують вітатися одне з одним

Влада міста Лулео, що на півночі Швеції, закликала жителів вітатися одне з одним, щоб обʼєднатися і подолати самотність.

Про це пише The Guardian.

Недавні дослідження показали, що 45% жителів Лулео віком від 16 до 29 років мали проблеми через самотність. Серед містян віком від 85 років цей показник був значно меншим — 39% серед жінок і 26% серед чоловіків. Через пандемію коронавірусу самотність посилилась звичкою тримати дистанцію.

«Самотність та ізоляція зараз є величезними проблемами в будь-яку пору року майже в будь-якій точці світу. Це повʼязано із часом, у якому ми живемо, із нашим стилем життя, де ми не зустрічаємося одне з одним, як раніше. Це посилюється взимку, коли ми менше перебуваємо на свіжому повітрі, менше спілкуємося», — розповів Мікаель Дален, який досліджує щастя і добробут у Стокгольмській школі економіки.

Кампанія Säg hej! («Скажи привіт») покликана зробити шведське місто більш дружнім і спонукати людей до соціальної взаємодії. В автобусах крутять соціальну рекламу про це, а в школах проводять майстер-класи.

«Дослідження показують, що це впливає на здоровʼя і на бажання допомагати одне одному. Якщо ви привітаєтеся зі своїми сусідами, ви, найімовірніше, і допоможете їм», — запевнив Аса Коскі, який працює в муніципалітеті Лулео.