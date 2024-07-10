Прокуратура України ідентифікувала ще сімох російських військових, причетних до злочинів у Бучі

Прокуратура України ідентифікувала ще сімох російських військових, причетних до вбивств цивільних українців у Бучі (Київська область) на початку повномасштабного второгнення. Їм повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України), за що винуватцям загрожує довічне увʼязнення.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Підозрювані воювали в різних підрозділах 234 десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ — а саме у 2-й самохідній артилерійській групі, 3-ї парашутно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи та 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно тактичної групи.

Підозру оголосили командиру 2-ї самохідної-артилерійської групи, старшині батареї та старшому стрільцю батареї. Вони обшукали місцевого чоловіка, а після перевірки його телефона побили. За наказом командира стрілець-сапер зв’язав потерпілому руки і розстріляв. Причиною стала «проукраїнська інформація» на телефоні, заявили в прокуратурі.

Ще один підозрюваний — командир взводу 3-ї парашутно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи — перевірив телефон місцевого жителя і застрелив його сімома пострілами

Також було ідентифіковано окупантів, що розстріляли людей на блокпості. Рядовий 3-ї парашутно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи з іншими військовослужбовцями зупинив цивільну автівку, після чого зробив постріл у вікно дверцят водія. Він витягнув цивільного із салону і кинув на дорогу. Згодом рядовий спільно із заступником командира бойової машини розстріляли чоловіка.

На іншому блокпості навідник 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи вбив господаря будинку двома пострілами з автомату. Також встановлена причетність цього військового до вбивства іншого цивільного.