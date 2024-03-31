Нацполіція: Кількість вбитих і закатованих у Бучі досі не остаточна

Після деокупації Бучі на Київщині правоохоронці знайшли 422 вбитих мирних жителів. Загалом у Бучанському районі виявили 1 190 тіл українців, однак кількість загиблих у Бучі досі не остаточна — поліція шукає зниклих безвісти.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Близько тисяча цивільних, яких вбили російські окупанти, померли насильницькою смертю: або їх застрелили, або вони померли від мінно-вибухових травм. Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов наголосив, що зараз 514 жителів жителів Київщини вважають зниклими безвісти — серед них можуть бути жертви. Невпізнаними залишаються 180 тіл.
Нєбитов розповів, що в Бучі були дві катівні росіян — це табір «Променистий», де людей катували в підвалі та стріляли в потилицю, і на перехресті вулиці Вокзальної, де масово стратили українців.
В Україні поліцейські розпочали понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів рф, з них 23 тисячі вчинені саме на Київщині. Національна поліція продовжує розслідувати воєнні злочини росії.
- Наступаючи на Київ на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, російські війська намагалися контролювати Бучу, Ірпінь та Гостомель, щоб оточити та обложити Київ із заходу. ЗСУ відновили контроль над містом 31 березня 2022 року.
- Загалом під час окупації російські окупанти скоїли в Бучанському районі Київської області понад 9 тисяч воєнних злочинів і убили понад 1 700 цивільних.