Нацполіція: Кількість вбитих і закатованих у Бучі досі не остаточна

Після деокупації Бучі на Київщині правоохоронці знайшли 422 вбитих мирних жителів. Загалом у Бучанському районі виявили 1 190 тіл українців, однак кількість загиблих у Бучі досі не остаточна — поліція шукає зниклих безвісти.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Близько тисяча цивільних, яких вбили російські окупанти, померли насильницькою смертю: або їх застрелили, або вони померли від мінно-вибухових травм. Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов наголосив, що зараз 514 жителів жителів Київщини вважають зниклими безвісти — серед них можуть бути жертви. Невпізнаними залишаються 180 тіл.

Нєбитов розповів, що в Бучі були дві катівні росіян — це табір «Променистий», де людей катували в підвалі та стріляли в потилицю, і на перехресті вулиці Вокзальної, де масово стратили українців.

В Україні поліцейські розпочали понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів рф, з них 23 тисячі вчинені саме на Київщині. Національна поліція продовжує розслідувати воєнні злочини росії.