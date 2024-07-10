Нова Зеландія виділяє Україні новий пакет допомоги на $9,8 мільйона

Нова Зеландія виділяє Україні 16 мільйонів новозеландських доларів допомоги — це близько $9,8 мільйона.
Про це повідомив посол України в Новій Зеландії Василь Мирошниченко.
Допомогу оголосив премʼєр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Близько $3,6 мільйона виділять на військову допомогу, а на гуманітарну — $6,1 мільйона.
У рамках військової допомоги Нова Зеландія виділить $2,45 мільйона до Коаліції дронів на чолі з Великою Британією та Латвією, а $1,2 мільйона — на військові медичні потреби України.
- У лютому 2024 року Нова Зеландія передала Україні пакет допомоги на $16 мільйонів. Також країна продовжить навчання українських військових до червня 2025 року.