Нова Зеландія передасть Україні новий пакет допомоги на $16 мільйонів

Нова Зеландія передасть Україні понад $16 мільйонів (25,9 мільйона новозеландських доларів) в межах нового пакета допомоги, повідомив уряд країни.

Нова Зеландія продовжить навчання українських військових до червня 2025 року. До 97 військовослужбовців Нової Зеландії забезпечуватимуть розвідувальну, звʼязкову і логістичну підтримку.

Крім цього, країна виділить:

$4 мільйони Міжнародному фонду України, що перебуває під управлінням Великої Британії, для закупівлі зброї та боєприпасів для України;

$4,35 мільйона у вигляді гуманітарної допомоги;

$1,9 мільйона в Цільовий фонд Світового банку з надання допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні.

«Важливо, щоб Україна знала, що міжнародна спільнота підтримує її. І щоб росія розуміла, що такі країни, як Нова Зеландія, підтримують самооборону України. Цей пакет демонструє нашу відданість цьому», — заявила міністр оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз.

Також країна розробляє нові санкції проти росії за вторгнення в Україну.