Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини ракетами — загинули дві людини

У ніч на 10 липня російські військові вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одещини. Загинули двоє людей — охоронець та водій вантажівки, ще одна людина — вахтовий матрос — дістав поранень, він у лікарні.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Уламки ракет пошкодили складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна стався витік рідини — наслідки ліквідовують.