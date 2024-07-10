Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини ракетами — загинули дві людини

У ніч на 10 липня російські військові вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одещини. Загинули двоє людей — охоронець та водій вантажівки, ще одна людина — вахтовий матрос — дістав поранень, він у лікарні.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Уламки ракет пошкодили складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна стався витік рідини — наслідки ліквідовують.
- Уночі українська ППО знищила 14 дронів. По Одещині російські війська били трьома ракетами Х-59/Х-69 та трьома ударними дронами Shahed — завдяки радіоелектронній боротьбі вони не досягли своїх цілей.