Уночі українська ППО збила 14 дронів

Уночі українська протиповітряна оборона знищила 14 дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

У ніч на 10 липня російська армія запустила по Україні одну балістичну ракету «Іскандер-М» і чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20 ударних дронів Shahed-131/136 із Курської області РФ.

Українська протиповітряна оборона знищила 14 дронів над Одеською, Миколаївською, Херсонською, Дніпропетровською, Хмельницькою, Черкаською, Вінницькою та Рівненською областями.

До знешкодження повітряних цілей залучили винищувачі, зенітні ракетні підрозділи Повітряних cил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Ракети атакували портову інфраструктуру Одещини. Завдяки радіоелектронній боротьбі три ракети Х-59/Х-69 та три ударних дрони не досягли своїх цілей.