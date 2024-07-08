«Укренерго» перенесла вимірювання споживання. Днів без відключень світла 9—24 липня не буде

«Укренерго» скасувала проведення замірів фактичного споживання електроенергії по областях.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Планувалось, що з 9 по 24 липня в усіх областях України змінять графіки відключень світла — у кожному регіоні в один з днів протягом цих двох тижнів не мало бути обмежень.

Так енергетики хотіли виміряти фактичне споживання світла в кожній області. Це стандартна процедура, яку щороку проводять взимку і влітку, щоб більш рівномірно й точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

Від проведення замірів відмовились через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

У відомстві пояснили, що в таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності відключень світла під час вимірів у конкретному регіоні.

Режимні виміри проведуть пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура.

Завтра, 9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. За прогнозом, з 05:00 до 14:00 обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 — 4 черги графіків відключень, в інші години — 3 черги.