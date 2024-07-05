«Укренерго»: З 9 по 24 липня в кожній області по черзі на день скасують відключення світла

З 9 по 24 липня в усіх областях України змінять графіки відключень світла — у кожному регіоні в один з днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.
Про це повідомило «Укренерго».
В інші дні світло вимикатимуть за графіками відключень, які публікує обленерго кожної області. Так виміряють фактичне споживання світла в кожній області — це стандартна процедура, яку щороку проводять взимку і влітку.
Коли в області не буде обмежень
Якщо Росія не атакуватиме енергетичну інфраструктуру України, що призведе до нових наслідків для енергосистеми, орієнтовний графік такий:
- 9 липня: Дніпропетровська область;
- 10 липня: Київ;
- 11 липня: Київська, Хмельницька області;
- 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
- 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
- 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;
- 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;
- 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
- 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.
Вимірювання не застосовуються для тимчасово окупованих територій України.
У такий спосіб «Укренерго» зможе побачити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без вимкнення світла, і скільки кожній області потрібно електроенергії. Це також допоможе забезпечити більш рівномірний розподіл потужностей між регіонами та отримати певні дані — для підвищення стійкості енергосистеми до російських атак.
- У ніч на 22 червня росіяни завдали восьмої від початку року масованої повітряної атаки на українську енергетику. Через це ситуація в енергосистемі залишається складною та застововуються графіки відключень світла.