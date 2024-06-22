Росія знов атакувала енергетику України. Скільки повітряних цілей збили і де були влучання

У ніч на 22 червня росіяни застосували по Україні 16 ракет різних типів і 13 ударних БпЛА. Силам ППО вдалося знищити 25 цілей.
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук звітує, що росіяни вночі використали:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» — із Криму;
- 4 крилаті ракети «Калібр» — з акваторії Чорного моря;
- 13 ударних дронів типу Shahed-131/136.
Сили оборони знищили:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети «Калібр»;
- 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
- 13 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.
Наслідки ракетно-дронової атаки
Львівщина. Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури. Там виникла пожежа, яку гасили майже три години.
Запорізька область. Тут теж постраждала енергетична інфраструктура — обʼєкти оператора системи передачі. В Міненерго повідомляють про двох постраждалих енергетиків, їх доправили до лікарні.
Івано-Франківська область. Є влучання, через яке частково зруйновані кілька корпусів навчального закладу і прилеглі будинки. Також є пошкодження житлових будинків в одній з громад області, повідомила очільниця ОВА Світлана Онишщук.
Волинь. На світанку в області працювала ППО. Уламки пошкодили будинок і господарську споруду в Луцькій громаді.
Це була восьма комбінована повітряна атака на енергетичну інфраструктуру України від початку року.