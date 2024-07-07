Велика Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час першого візиту в Україну анонсував новий пакет військової допомоги Україні.
Про це йдеться на сайті уряду Британії.
У новий пакет допомоги увійшли:
- 250 тисяч боєприпасів 50 калібру;
- 90 протитанкових ракет Brimstone;
- 50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій;
- 40 машин для розмінування;
- 10 артилерійських установок АS-90;
- 61 бульдозер для допомоги в будівництві оборонних позицій.
Допомога також включає підтримку раніше наданих AS-90, в тому числі 32 нові стволи та важливі запчастини, які допоможуть Україні випустити ще 60 тисяч 155-мм снарядів.
Гілі також доручив пришвидшити надання Україні обіцяного у квітні пакета військової допомоги, аби його доставили у повному обсязі протягом наступних 100 днів.