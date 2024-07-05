У Великій Британії нові міністри оборони й закордонних справ

У Великій Британії формують новий уряд після того, як премʼєр-міністром став лідер лейбористів Кір Стармер. Посади міністра оборони й міністра закордонних справ уже зайняли Джон Гілі та Девід Ламмі.

Про це повідомляє пресслужба Кіра Стармера.

Члена парламенту Джона Гілі призначили державним секретарем з питань оборони.

Його колегу Девіда Ламмі призначили держсекретарем закордонних справ, у справах Співдружності націй та розвитку.

До цього обидва були тіньовими міністрами. У травні 2024 року вони зустрілися з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. За їхніми словами, у такий спосіб засвідчили підтримку України з боку Лейбористської партії.

Тіньові міністри у Великій Британії — це частина тіньового кабінету, до якого входять члени офіційної опозиції, які перевіряють роботу Кабінету міністрів Сполученого Королівства.