Атака на аеродром Миргород. Ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про втрати України

Колишній речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів про кількість пошкоджених і знищених українських літаків під час атаки росіян на аеродром Миргород на Полтавщині 1 липня.
Удар по Миргороду він назвав «болючим». За його словами, внаслідок атаки Україна втратила лише один літак, який намагалися «врятувати» і вжили задля цього «певних заходів».
Ще постраждало кілька літаків, які називають «неробочими гробами», зазначає ексречник Повітряних сил. Водночас росіяни заявляють про враження семи літаків.
Також Юрій Ігнат розповів про нову тактику росіян, які, ймовірно, вимикають навігацію і направляють безпілотник до обʼєкта інерційно — за напрямком. Потім вмикають GPS над обʼєктом і онлайн видають координати цілі.
Ймовірно, те саме росіяни зробили й у випадку розвідувального безпілотника «Орлан-10», що навів ракети на аеродром у Миргороді. На думку Ігната, удари по аеродромах стали частішими, тому що українські пілоти є загрозою для росіян.
«Адже всі типи тактичної авіації адаптовані під західну високоточну зброю і завдають болючих ударів по передових позиціях і тилах ворога. Проблема лиш у тому, що ризик великий і західних бомб мало. Треба більше», — зазначив ексречник Повітряних сил.
- У понеділок, 1 липня, Міноборони Росії заявило про знищення пʼяти українських винищувачів Су-27 і пошкодження ще двох таких літаків на аеродромі Миргород у Полтавській області та опублікувало відео удару ракети «Іскандер-М».
- Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що «знищені ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання» і вже 1 липня завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму. OSINT-дослідники вважають, що цей удар був по складах поблизу мису Фіолент в районі тимчасово окупованого Севастополя, де зберігалися дрони-камікадзе Shahed-136.
- Юрій Ігнат 1 липня підтвердив удар по аеродрому Миргорода і «певні втрати», але зовсім не такі, як приписує собі армія РФ. Він зауважував, що аеродроми щодня під обстрілами росіян, тому командування і персонал докладають титанічних зусиль, щоб зберегти техніку.
- Низка медіа вважають, що часті удари росіян по аеродромах — це відпрацювання тактик знищення винищувачів F-16, які невдовзі надійдуть ЗСУ від західних партнерів.