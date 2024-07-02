Командувач Повітряних сил ЗСУ зреагував на удар росіян по аеродрому Миргород

У понеділок, 1 липня, Міноборони Росії заявило про знищення 5 українських винищувачів Су-27 і пошкодження ще двох таких літаків на аеродромі Миргород у Полтавській області та опублікувало відео удару ракети «Іскандер-М».

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що «знищені ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання» і 1 липня завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму. Це перша офіційна реакція української сторони на удар по Миргороду.

Щодо атаки, про яку пише Олещук: OSINT-дослідники вважають, що удар був по складах поблизу мису Фіолент в районі тимчасово окупованого Севастополя, де зберігались дрони-камікадзе Shahed-136.

Колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат 1 липня підтвердив удар по аеродрому Миргорода і «певні втрати», але зовсім не такі, як приписує собі армія РФ. Він зауважував, що аеродроми щодня під обстрілами росіян, тому командування і персонал докладають титанічних зусиль, щоб зберегти техніку.

Ігнат закликав блогерів, медіа і Telegram-канали менше критикувати командування, вгамувати емоції і з повагою ставитись до захисників.