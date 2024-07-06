Зеленський: Україна працює над новою морською стратегією

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що Україна працює над новою морською стратегією, яку незабаром має затвердити Рада національної безпеки і оборони.

«Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі — Українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО — зараз триває фіналізація її пунктів. Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами», — сказав президент, але деталі не розповів.