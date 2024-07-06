Зеленський: Україна працює над новою морською стратегією

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що Україна працює над новою морською стратегією, яку незабаром має затвердити Рада національної безпеки і оборони.
«Працюємо над новою стратегією для нашої держави на морі — Українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО — зараз триває фіналізація її пунктів. Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами», — сказав президент, але деталі не розповів.
- З початком повномасштабного вторгнення Росія спробувала влаштувати Україні морську блокаду. Через це Україна не могла експортувати морем продукцію. У липні 2022 року за сприяння Туреччини і ООН була погоджена «зернова угода» між Україною та РФ, яка створювала коридори для вивозу продукції. Росія її систематично зривала, блокувала роботу коридорів, а 17 липня 2023 року оголосила про вихід з угоди.
- Уже з 19 липня Росія почала бити дронами і ракетами по портовій інфраструктурі України в Одеській та Миколаївській областях. Почалася так звана битва за Чорне море — Україна десятками атак послабила російський флот і в односторонньому порядку проголосила створення нового коридору.