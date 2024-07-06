Естонія передала Україні ЗРК Mistral і ракети до них. Вони вже прибули

Україна отримала від Естонії зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral та ракети до них. Вони вже прибули.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Естонії в X.

«В Україну доставлені системи ППО малої дальності Mistral і ракети, надані Естонією. Продовжуймо підтримувати українських борців за свободу. Разом ми зможемо зупинити російську агресію», — сказано в повідомленні.

Кількості переданої ППО і боєприпасів не розголошують з міркувань безпеки.