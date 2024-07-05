Боррель: Орбан не представлятиме позицію Євросоюзу під час візиту до Москви

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що візит премʼєра Угорщини Віктора Орбана до Москви відбувається виключно в межах двосторонніх відносин Угорщини і Росії.

Боррель наголосив, що Будапешт, який до кінця грудня 2024 року головує в Раді Євросоюзу, не може взаємодіяти з РФ від імені Євросоюзу. За його словами, Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви.

Позиція ЄС залишається незмінною і виключає офіційні контакти з Володимиром Путіним.

Напередодні журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані написав, що Віктор Орбан відвідає Росію 5 липня — через кілька днів після візиту до Києва, де він пропонував Україні погодитися на припинення вогню. Уже сьогодні Пані опублікував нібито маршрут літака, у якому летить Орбан — він вилетів з Будапешту й залетів у повітряний простір Білорусі.

Пані додав, що пресслужба Орбана повідомила журналістам тільки те, що він буде в Азербайджані 5—6 липня.

У свіжому інтервʼю радіо Kossuth, яке цитує угорське видання Telex, Орбан заявив, що «мир настане, коли хтось це зробить». Але Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, бо не має ні мандату, ні відповідної міжнародної політичної ваги.

На думку Орбана, мирними переговорами будуть керувати великі країни. Але Будапешт «може бути гарним знаряддям миру в руках охочих людей».