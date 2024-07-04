Медіа пишуть про візит премʼєра Угорщини Орбана до Росії. Голова Євроради відреагував

Очільник Європейської ради Шарль Мішель відреагував на публікації медіа про плани премʼєра Угорщини Віктора Орбана завітати до Москви.

За його словами, країна, яка зараз головує в Раді Євросоюзу (а це Угорщина), не має повноважень взаємодіяти з Росією від імені Європейського Союзу.

«Європейська рада однозначна: Росія — агресор, Україна — жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України», — додав Шарль Мішель.

Кількома годинами раніше журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані написав, що Віктор Орбан відвідає Росію 5 липня — через кілька днів після візиту до Києва, де він пропонував Україні погодитися на припинення вогню. До Росії також має поїхати міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який не приєднався до делегації Орбана в Києві.

Після цього зʼявилася публікація «Радіо Свобода», де з посиланням на джерела в уряді Угорщини теж написали про візит Орбана до Росії. І додали, що там буде і Сіярто — він уже кілька разів бував у Москві після російського повномасштабного вторгнення.