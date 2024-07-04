Уряд дозволив закуповувати українські дрони через Prozorro

Уряд ухвалив постанову, яка дає змогу державі закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro.
Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За словами міністра, у виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони.
«Для виробників це можливість активніше розвиватися, створювати робочі місця і масштабувати виробництво в десятки разів», — вважає Федоров.
Він додав, що вся чутлива інформація буде закрита для широкого загалу.
- У лютому Кабмін вперше дозволив купувати дрони через закритий функціонал Prozorro. Тоді це стосувалося масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matric.
- На початку березня Агенція оборонних закупівель Міноборони заявила, що вперше придбає через систему Prozorro 20 тисяч дронів.