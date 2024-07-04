Замах на премʼєра Словаччини Фіцо розслідуватимуть як теракт

Через нові докази в розслідуванні замаху на премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо прокуратура змінила кваліфікацію злочину з «умисного вбивства» на «тероризм».

Про це повідомив генпрокурор Словаччини Марош Жилінка.

«Ґрунтуючись на отриманих доказах, далі справу розслідуватимуть як особливо тяжкий злочин у вигляді теракту», — оголосив прокурор.

Незалежно від зміни кваліфікації злочину, підозрюваному нападнику на Фіцо Юраю Цінтулі загрожує довічне позбавлення волі. Цінтулі вже повідомили про зміну кваліфікації злочину.