Військове керівництво Ізраїлю хоче перемирʼя в секторі Гази через нестачу боєприпасів

Ізраїльські генерали хочуть припинення вогню в секторі Гази, навіть якщо ісламістське угруповання ХАМАС залишиться при владі на певний час. Військове керівництво вважає, що перемирʼя було б найкращим способом звільнити з полону ХАМАС приблизно 120 ізраїльтян. Водночас бажання військових припинити вогонь у Газі суперечить позиції премʼєр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу, який, навпаки, виступає проти перемирʼя, яке дозволить терористам ХАМАС зберегти свою владу.

Про це ізраїльські чиновники на умовах анонімності розповіли The New York Times.

Крім того, військове керівництво Ізраїлю вважає, що ізраїльська армія потребує цього перемирʼя, аби відновитися і наростити військову спроможність на випадок сухопутної війни з ліванським терористичним угрупованням «Хезболла».

Ба більше, співрозмовники видання кажуть, що перемирʼя з ХАМАС могло б сприяти досягненню угоди з «Хезболлою», яка заявляє, що продовжуватиме бити по півночі Ізраїлю, доки той не припинить бойові дії в секторі Гази.

Ставлення військових до припинення вогню відображає істотну зміну в їхньому мисленні за останні місяці, оскільки стало зрозуміліше, що Нетаньягу відмовляється сформулювати й ухвалити післявоєнний план.

«Військові повністю підтримують угоду про обмін полоненими і припинення вогню. Вони вірять, що завжди можуть повернутися назад і вступити в військовий конфлікт з ХАМАС у майбутньому. Вони розуміють, що пауза в Газі підвищує ймовірність деескалації в Лівані. І у них менше боєприпасів, запасних частин, менше енергії, ніж раніше, тому вони також вважають, що припинення вогню в Газі дає нам більше часу для підготовки на випадок, якщо вибухне більша війна з «Хезболлою», — сказав колишній радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата, який досі підтримує звʼязки з військовим керівництвом.

Незрозуміло, чи висловлював генералітет свою точку зору премʼєр-міністру безпосередньо в приватному порядку. Однак, як зазначає NYT, були деякі публічні прояви розчарування генералів, так само схоже, що і Нетаньягу дещо невдоволений військовим керівництвом країни.

Премʼєр-міністр не квапиться з перемирʼям, оскільки це може розвалити його коаліцію, більшість із якої заявила, що вийде з альянсу, якщо війна завершиться без поразки ХАМАС.

Оскільки Нетаньягу публічно не бажає підтвердити цілі окупувати Газу або ж навпаки — передати територію альтернативній палестинській владі, військові побоюються «вічної війни», у якій поступово вичерпаються їхні енергія та боєприпаси. Зважаючи на цей сценарій, ХАМАС при владі в обмін на звільнення ізраїльських заручників здається найменш поганим варіантом для Ізраїлю, сказав Хулата. Чотири співрозмовники видання погоджуються з цим твердженням.

Як раніше заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, «ті, хто думає, що Ізраїль зможе змусити ХАМАС зникнути, помиляються», оскільки «ХАМАС — це ідея, політична партія, явище, вкорінене в серцях людей». Завуальовано критикуючи Нетаньягу, Хагарі наголосив, що заявляти про протилежне означало б «кидати пісок в очі громадськості».

Пʼятеро високопосадовців на умовах анонімності підтвердили виданню, що ізраїльській армії вже не вистачає запасних частин для військової техніки, боєприпасів, мотивації та навіть військових. Усе менше резервістів зʼявляється на службу, а військові все менше довіряють своєму командуванню, частково через його нездатність запобігти нападу ХАМАС у жовтні.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили щонайменше 1 200 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, принаймні 250 людей взяли в заручники. Щонайменше 125 людей досі утримують у секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою вдалося звільнити понад 100 людей з полону ХАМАС.

Військові цілі Ізраїлю — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію у прикордонному з Єгиптом місті Рафах і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

Рада Безпеки ООН схвалила план перемирʼя в секторі Гази, однак він не влаштовує ХАМАС. Руху потрібна чітка позиція Ізраїлю щодо припинення вогню, повного виходу із сектора Гази та дозволу палестинцям самим визначати своє майбутнє. Представники руху стурбовані тим, що Ізраїль не має наміру повністю виводити війська з Гази.

Що таке «Хезболла»

Ліванська шиїтська військово-політична організація «Хезболла», визнана терористичною в багатьох країнах світу, заснована в 1982 році за підтримки Ірану. У жовтні 1997 року США визнали «Хезболлу» терористичною організацією.

Ізраїль і «Хезболла» воювали у 2006 році. Тоді загинули понад 1 200 ліванців і понад 160 ізраїльтян. Бої тривали місяць.

Підтримувана Іраном «Хезболла» та Ізраїль атакують одне одного від початку війни в Газі в жовтні 2023 року, постійно посилюючи атаки, що викликає занепокоєння щодо більш масштабної конфронтації. Агентство Reuters з посиланням на американського чиновника писало, що США стурбовані, що на кордоні Ізраїлю та Лівану розпочнеться повномасштабна війна.